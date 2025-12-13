Atalanta-Cagliari 2-1, la grande prestazione non basta: Scamacca trafigge il Cagliari migliore della stagione.Annullato nel recupero un gol di Luvumbo per fuorigioco di Folorunsho: vincono i nerazzurri grazie a un rimpallo di Scamacca che poi fa il tunnel a Caprile. Poco incisivo l’attacco del Cagliari, tanti applausi ma arriva la settima classifica. Prestazione mostruosa di Palestra davanti alla sua Atalanta, i rossoblù non meritavano il ko. 14 punti però sono pochi per la squadra di Pisacane a cui manca la malizia per portare a casa le partite sporche.

Ma dopo il successo con la Roma, il mister ha messo la stessa formazione e ha fatto gli stessi cambi, azzeccando ancora l’innesto di Gaetano che segna la rete del provvisorio pareggio e poi si toglie di nuovo la maglia subendo un’altra evitabile ammonizione. Poi arriva il raddoppio quasi fortuito diu Scamacca, che svirgola il tiro e poi si ritrova miracolosamente ancora la palla sul piede giusto. A cinque minuti dalla fine Pisacane tenta il tutto per tutto e inserisce anche Luvumbo e Pavoletti, ma la rete del pareggio non arriva. O meglio Luvumbo segna, ma dopo avere ricevuto un assist in fuorigioco. la prestazione stavolta c’è stata tutta, ora tutti concentrati per lo spareggio di domenica prossima in casa col Pisa, distante 4 punti.