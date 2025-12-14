Teodofora ieri per l’arrivo della torcia che rappresenta fratellanza, unità, solidarietà. Tutti i valori che racchiude lo sport, ma in tanti non hanno ben gradito che tra i portatori della fiaccola sia stata scelta la showgirl diventata famosa grazie al ruolo di valletta a “Striscia la Notizia”.

“Porta la fiaccola per meriti sportivi?”, “a questo punto voglio anche Valeria Marini!”, “con tutti gli atleti che abbiamo perchè hanno scelto lei?” si legge nella discussione aperta sotto il post del blogger Valerio Piga.

La fiamma olimpica diventa così la torcia della discordia, “la fiamma della guerra, non della pace”, che genera un “litigio” virtuale su chi merita di impugnarla e chi no.