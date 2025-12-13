Decimoputzu in lutto per il giovane Marcello: “Che tu possa riposare lontano dal dolore”.

È scomparso oggi quel ragazzo conosciuto da tutti, che amava cantare. Una vita difficile, era orfano, e il suo dolore purtroppo ha segnato la sua strada. Era ben voluto e amico di tutti e oggi i suoi concittadini lo ricordano commossi: “La tua vita non è stata semplice, ma il tuo dolore era vero.

Il tuo silenzio parlava, anche quando nessuno sapeva ascoltare.

Che la pace che qui ti è mancata possa finalmente trovarti ora.

Resterai nei pensieri di chi ha saputo vedere oltre le apparenze” si legge tra i tanti messaggi dedicati a Marcello.