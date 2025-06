Uno spettacolo indecoroso che taglia la strada ai proprietari dei terreni adiacenti che per raggiungere gli immobili devono dribblare le macchine bruciate e rifiuti di ogni genere.

Non poche “difficoltà” per arrivare ai arrivare ai terreni, numerose le segnalazioni, a quanto pare, già inoltrate agli organi di competenza, ma sinora niente è cambiato se non nuovi orribili arredi aggiunti a quelli già presenti.

“Uno schifo” viene definito il triste scenario messo in atto da uno o più incivili che deturpano l’ambiente e mettono in seria difficoltà gli altri cittadini e la richiesta verso le autorità locali al fine di un intervento repentino per mettere in sicurezza il luogo.