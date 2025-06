È accaduto sabato alle 22 circa in via Matteotti, un automobilista “ha investito volontariamente un povero gatto che si trovava nella sua direzione di marcia. L’essere ha rallentato ed ha aspettato che il gatto attraversasse per poi accelerare prendendolo in pieno, ha avuto le forze solo per coricarsi sui gradini di una casa” racconta un cittadino. Due giovani donne hanno assistito “a questo spettacolo”, riferendo di un “gatto ben curato probabilmente di qualcuno ma la situazione era troppo grave perché potesse essere salvato, sono rimaste con il gattino finché non ha fatto il suo ultimo respiro per dargli un po’ di conforto”. La storia, raccontata pubblicamente, ha destato non poche reazioni tra i residenti che hanno duramente condannato l’accaduto con l’auspicio che il sistema di videosorveglianza del paese possa aver ripreso il fatto.