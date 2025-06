Al mare con gli incivili: occupati i parcheggi riservati agli invalidi. Anche le aiuole sono state usate come area di sosta: “Nello sterrato sono state parcheggiate male ed era presente anche una marea di spazzatura lungo i parcheggi, bottiglie di vetro ovunque”.

L’estate è arrivata, l’ultimo weekend, complice la giornata festiva di ieri, ha messo in marcia il popolo del mare che ha preso d’assalto le località balneari. Tra queste, Solanas. Non poche difficoltà, però, hanno segnalato gli avventori legate ai parcheggi improvvisati da chi, pur di non fare due passi in più, ha occupato addirittura quello riservato ai diversamente abili e l’apposita passerella riservata a carrozzine e passeggini. Rabbia e sdegno da parte di chi ha notato l’inciviltà e la mancanza assoluta di rispetto nei confronti dei più fragili e che auspica maggiori controlli dalle istituzioni di competenza al fine di evitare simili episodi in futuro.