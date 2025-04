La squadra sarda ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza e determinazione, distinguendosi tra le migliori scuole di Kung Fu a livello nazionale. Il risultato è il frutto del duro lavoro e dell’impegno degli istruttori Gianluigi Bisoni, Ivo Zedda, Maria Fajiri, Sonia Abis, Valerio Zedda, Vanessa Pasquavaglio, Denise Pasquavaglio e dei giovani allievi Angelo Assaretti, Federico Locci e Samuele Tocco. Ogni atleta ha dato il massimo, portando a casa medaglie in diverse categorie, con prestazioni che hanno impressionato giurie e spettatori. Un particolare riconoscimento va al maestro Giancarlo Manca, che ha supervisionato e guidato la squadra con la sua esperienza e saggezza, riuscendo a mettere in luce il talento di ogni singolo allievo. Questo successo non è solo il risultato di abilità tecniche, ma anche della dedizione e della passione che permeano ogni allenamento e ogni competizione.

La Sardegna, con la “You Li Tai Kung Fu Assemini”, torna quindi a casa con un medagliere che rappresenta l’ennesimo passo verso il consolidamento della sua posizione di rilievo nel panorama nazionale delle arti marziali. Un altro trionfo che testimonia la forza e l’unità della scuola, pronta a raccogliere nuovi successi nei futuri impegni sportivi