Un incontro pubblico che si terrà l’11 aprile 2025, alle ore 17:00, presso il Centro di Aggregazione Sociale (Via Vittorio Emanuele II n. 68, Mamoiada), dal titolo “L’impresa domestica. Sviluppo di una rete di laboratori domestici di produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali: l’esempio del Fatu in domo”. L’evento, organizzato dal Comune di Mamoiada in collaborazione con l’associazione culturale e di promozione sociale Sa Mata – l’albero delle idee, si propone di esplorare come l’imprenditoria domestica possa diventare un motore di sviluppo locale e un’opportunità per valorizzare i prodotti tipici della Sardegna. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Luciano Barone, Sindaco del Comune di Mamoiada. “Siamo entusiasti – dichiara il Sindaco Barone – di ospitare un evento che mette al centro l’impresa domestica, un modello che valorizza le tradizioni locali e crea nuove opportunità di sviluppo per la nostra comunità”. Subito dopo, Cristina Pisu, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Mamoiada, presenterà il tema “I prodotti tipici della Sardegna come motore di sviluppo locale e identità”. “I prodotti tipici della Sardegna – afferma l’assessora Pisu – sono un patrimonio che non solo racconta la nostra storia, ma è anche un motore di sviluppo per il nostro territorio. Siamo convinti che l’impresa domestica possa essere la chiave per un futuro sostenibile”. A seguire, Veronica Matta, antropologa e Presidente dell’Associazione Sa Mata, che da diversi anni si occupa di impresa domestica sia in Sardegna che in Sicilia, parlerà del Fatu in domo come modello di impresa domestica innovativa che unisce tradizione e sostenibilità. “Il fenomeno del Fatu in domo – afferma Matta – non solo contribuisce alla conservazione delle tradizioni gastronomiche sarde, ma offre anche nuove opportunità di lavoro autonomo, rispondendo alle esigenze delle famiglie e delle comunità rurali”. Infine, Giuseppe Pirisi, responsabile Microcredito del Banco di Sardegna – Gruppo BPER, interverrà sull’importanza del microcredito come strumento fondamentale per sostenere le microimprese domestiche sarde. Il suo intervento si concentrerà sulle opportunità offerte dalle soluzioni finanziarie per l’imprenditoria locale, in particolare per quelle realtà che nascono nel contesto domestico.

L’evento è rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere le opportunità offerte dalle microimprese domestiche e a scoprire le potenzialità del microcredito per le piccole realtà imprenditoriali locali. L’ingresso è libero.