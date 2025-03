Ieri è stato celebrato il funerale, presente anche il suo amato cavallo, compagno di mille corse e altrettante avventure. Il dolore di una comunità che si stringe alla famiglia: “Ricordiamo con grande affetto Carlo Uleri che ha rappresentato, come fantino, più volte il Comune di Padru al Palio della Stella di San Simplicio”. Un uomo stimato e conosciuto non solo nel suo paese bensì in tutto il territorio e la sua morte ha segnato profondamente la sua famiglia e chi gli voleva bene. Prima del rito funebre la salma e stata portata nella sua abitazione, poi l’ultimo saluto, abbraccio, bacio anche dal suo amato cavallo che è stato portato affianco alla bara del suo amico. Un gesto con la testa, il cavallo, composto, ha dato così l’addio a chi si prendeva cura di lui tra le lacrime e la commozione dei presenti che si sono stretti alla moglie e ai figli di Carlo Uleri.