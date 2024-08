Assemini piange Michele Murenu, il forestale morto a 24 anni nell’auto ribaltata a Santadi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Michele Murenu e a maggio aveva compiuto 24 anni. Ecco chi è la vittima del terribile incidente avvenuto a Santadi: Murenu, giovane forestale, stava intervenendo con una collega per spegnere un incendio quando il mezzo si è ribaltato ed è finito fuori strada. Le condizioni del ventiquattrenne sono apparse sin da subito gravissime e il suo cuore, purtroppo, ha cessato di battere in breve tempo. Salva, miracolosamente, la sua collega. La notizia del decesso del giovane forestale è presto arrivata nel suo paese, Assemini. Un’intera comunità è sotto choc. Murenu lascia i genitori e la fidanzata.

Assemini piange una giovane vittima.

Un’altra. Michele Murenu, forestale di 24 anni, è morto in un incidente stradale mentre andava a spegnere un incendio tra Santadi e Villaperuccio”, così il sindaco di Assemini, Mario Puddu. “In macchina con lui c’era una collega di lavoro che per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Una bruttissima giornata per la nostra comunità. Rivolgo le condoglianze dell’amministrazione ai familiari”.