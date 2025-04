Decimomannu, domani l’ultimo saluto a Marco Meloni, 20 anni, morto in seguito alle gravissime conseguenze di una crisi d’asma: il funerale verrà celebrato nella chiesa di Santa Greca. Una comunità in lutto che si stringe al dolore di mamma Cipriana, del papà Roberto e delle sorelle Michela e Martina.

Un lutto che ha avvolto la piccola comunità che per giorni ha sperato che il giovane potesse riaprire gli occhi, ma così non è stato. L’ultimo gesto d’amore è stato la donazione degli organi.

“Non ci sono parole ma tanta tristezza” è uno dei tanti commenti che in questi giorni sono espressi da parte di conoscenti e amici di Marco e della sua famiglia. Era “un ragazzo dolce, generoso, con un’anima luminosa e un sorriso che parlava più di mille parole” e domani verrà ricordato e salutato così dalla sua comunità stretta nel dolore.