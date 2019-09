Assemini, ladro di ruote d’auto ripreso da una telecamera: “Riporta tutto o ti denuncio”

Si è svegliato verso le sette e trenta, ha fatto colazione e, quando è uscito di casa, si è ritrovato un mattone e due pietre al posto della ruota anteriore sinistra della sua Nissan Qashqai. Nel cuore della notte, “alle 3:38”, qualcuno si è fermato con la sua automobile, “una Citroen C3” e, dopo essere sceso, ha letteralmente staccato la ruota, portandosela via. Piccolo particolare: le mosse del ladro di ruote d’auto sono state riprese “da una telecamera privata”, racconta Cristiano Cogoni, proprietario della vettura. L’uomo, un trentanovenne che fa il commerciante, è in possesso del filmato: “Il danno c’è tutto, dovrò spendere tra i duecento e i trecento euro per farmi montare una ruota nuova”. Ma l’intento di Cogoni è quello di non aprire il portafoglio: “Invito il furfante che si è portato via la ruota a farsi vivo e a restituire il maltolto, in caso contrario andrò a fare una denuncia ai carabinieri”.

Per contattare Cristiano Cogoni è sufficiente cliccare qui