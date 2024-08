Torre dei Corsari, i bagnini a quattro zampe conquistano tutti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno catturato l’attenzione dei bagnanti, domenica mattina, nella spiaggia della Costa Verde, le immagini riprese da, a sinistra, Gabriella Sollai e, a destra, Maria Atzei che hanno fatto il giro del web. Nel gruppo social dedicato alla spiaggia di Torre dei Corsari è stata pubblicata la prima immagine degli uomini e delle donne della guardia costiera che hanno calcato la battigia con, affianco, i colleghi a quattro zampe: eleganti e fieri, tra una rotolata nella sabbia e un tuffo in mare, sono stati le star della giornata. Una presenza che è stata accompagnata da centinaia di apprezzamenti e approvazione dai bagnanti che, con loro in spiaggia, hanno percepito una maggior sicurezza, soprattutto in una giornata dal tempo instabile. Il vento maestro, si sa, nella costa selvaggia di Arbus innesca la furia e la potenza delle onde che, purtroppo, più volte hanno tratto in inganno chi, inconsciamente, non ha resistito a fare il bagno. Le conseguenze? Anche tragiche. Con il mare non si scherza, se le condizioni meteo sono proibitive è meglio stare in spiaggia a godere della bellezza della natura e, in tal caso, salutare e mostrare gratitudine a chi, per lavoro e per passione, ha scelto di mettere in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri.