Assemini, la Sindaca: “Abbiamo un caso di Coronavirus, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali”

Un caso di coronavirus anche ad Assemini. A dare notizia ai suoi concittadini è la Sindaca Sabrina Licheri attraverso la pagina social: “A seguito di consultazioni dei dati di sorveglianza integrata riportati nel documento “Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 19 marzo 2020” e nel relativo “appendice al bollettino con il dettaglio regionale”, pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) , è stata riscontrato la presenza sul nostro territorio comunale di un caso di contagio al virus COVID-19. Siamo in attesa che la notizia ci venga ufficialmente comunicata dagli organi preposti. Al momento non conoscendo l’identità della persona non è possibile verificarne il rispetto della quarantena domiciliare”.

“Vi informo che stiamo provvedendo ad attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’Emergenza COVID-19, con opportuna Ordinanza Sindacale. Ora più che mai siamo tutti obbligati ad assumere atteggiamenti virtuosi e rigorosi, intensificheremo ulteriormente i controlli e saranno puniti coloro che irresponsabilmente e meschinamente continuano imperterriti a violare le stringenti prescrizioni del Governo e della Regione Sardegna. Vi esorto a restare a casa, ricordate di rispettare le norme igieniche lavandovi spesso le mani e igienizzando gli ambienti. Muovetevi solo per comprovate necessità lavorative, di salute o per esigenze primarie. E’ arrivato il momento di mantenere la calma ed il rigore che fino ad oggi ci ha contraddistinto. Insieme e coesi usciremo da questo incubo e ci riprenderemo le nostre vite”.