“Immondizia, materassi abbandonati e cura saltuaria del verde, non consentono di usufruire pienamente e dignitosamente del servizio” aggiunge Massimo Carboni.

Uno spazio giochi in via Volta destinato ai bimbi soprattutto del quartiere che, dopo la scuola o i compiti, possono svagarsi all’area aperta. Ma da anni l’area presenta qualche carenza a tal punto da richiamare l’attenzione delle mamme e dei consiglieri di minoranza che hanno esposto il problema al fine di un intervento da parte delle istituzioni di competenza.

“È un peccato sentire il dispiacere di tanti concittadini che portano i bambini all’isola giochi” spiega Carboni, “un servizio utile al quartiere che dovrebbe contribuire a rendere più bella e più vivibile la Città di Assemini. Ma, come al solito, mancano le manutenzioni e la cura degli spazi limitrofi. Una griglia di scolo delle acque è ancora rotta, mettendo a rischio l’incolumità dei bambini.

Non meno rilevante è il decoro dell’area esterna: immondizia, materassi abbandonati e cura saltuaria del verde, non consentono di usufruire pienamente e dignitosamente del servizio”.

Il consigliere comunale Stefano Demontis, unitamente a Niside Muscas e Sabrina Stara del Gruppo di FdI, avevano sollecitato il sindaco a risolvere questi problemi. “Era il mese di maggio del 2024”. L’auspicio è che prima dell’arrivo della bella stagione il parco venga sistemato per permettere ai piccoli cittadini di usufruire del luogo.