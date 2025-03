RADIO ZAMPETTA SARDA: DIETA BILANCIATA PER CANI E GATTI, CON I CONSIGLI DELLA PROF.SSA M. G. CAPPAI

Sei sicuro di apportare una dieta bilanciata al tuo pet da compagnia?

I consigli dell’ esperta, la prof.ssa Cappai Maria Grazia, docente di Nutrizione Animale dell’Università di Sassari e Responsabile del servizio di Nutrizione Clinica dell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario:

“L’alimentazione appropriata del cane e del gatto rappresenta un pilastro fondamentale nella cura quotidiana e per garantire la salute e il benessere dell’animale. Una dieta bilanciata e adeguata non solo supporta la salute fisica del pet, ma contribuisce anche al suo equilibrio comportamentale. La scelta degli alimenti, formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche di ciascuna specie, per età, razza e stato di salute, dimostra l’attenzione e la responsabilità del proprietario. L’alimento, quindi, non è solo una fonte di energia, ma anche uno strumento attraverso il quale il legame tra l’animale e il suo compagno umano si rafforza, trasformando i pasti in momenti di relazione e interazione. Per questo motivo, un’alimentazione scorretta o inadeguata può portare a patologie come obesità, problemi digestivi o carenze nutrizionali, mettendo a rischio la qualità della vita dell’animale e peggiorando le sue condizioni di benessere. È quindi altamente raccomandabile consultare un medico veterinario nutrizionista per una corretta valutazione dello stato nutrizionale del cane o del gatto e delle sue richieste individuali, al fine di definire il regime alimentare più adatto e formulare una dieta mirata alle esigenze specifiche. In questo modo, il proprietario potrà essere guidato e reso consapevole dell’importanza che l’alimentazione domestica riveste per mantenere le condizioni fisiche ottimali del proprio animale. Tra le opzioni disponibili, ci sono sia gli alimenti industriali che le diete casalinghe bilanciate, così come i regimi misti (ossia commerciale e casalinga, proporzionata alla disponibilità del proprietario di dedicare tempo alla preparazione quotidiana del pasto) o formule specifiche per particolari necessità. Il messaggio fondamentale è che il fai da te potrebbe essere rischioso, giacché sono necessarie competenze specifiche per redigere una dieta personalizzata per il singolo animale. La pratica alimentare è quindi una dimostrazione tangibile dell’impegno e della cura che ogni proprietario dedica al proprio animale, contribuendo al suo benessere e garantendo una convivenza serena, appagante e soprattutto salutare.”