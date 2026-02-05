Divelto e pericolante lungo il marciapiede, “ogni due giorni assisto a questa scena e mi domando come deve fare un disabile come me o un anziano che vuole transitare su quello spazio riservato ai pedoni?” A lanciare l’allarme è un residente della zona che deve fare i conti con gli atti vandalici messi a segno da una o più persone: “Non rispettano le più elementari norme di civile convivenza e, forti del fatto che il Comune non interviene mai per farle rispettare con le dovute sanzioni, arrivano, come in questo caso a mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini”.

In via Marengo i cittadini “civili” sono “veramente esasperati. In questo come in altri quartieri di Cagliari sembra di vivere nella terra di nessuno”.