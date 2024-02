Assemini, ecco la rotatoria di via Piave: a breve entrerà in funzione

Splende la luce sulla nuova opera realizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Puddu, pochi giorni di lavoro per eliminare gli incroci in una delle arterie più trafficate della citta, teatro di numerosi scontri, anche gravi, causati dall’imprudenza di alcuni e dall’elevato traffico veicolare. È una “rotonda necessaria, indispensabile, anche se ha dei limiti in ampiezza piuttosto ridotti. Ma premettendo questo, si è cercata la migliore soluzione possibile” ha spiegato il primo cittadino.

“È di dimensioni ridotte, è sormontabile all’occorrenza, ovvero quando accadrà che ad attraversarla saranno veicoli eccezionali.

E in questa categoria non sto includendo bus o camion, che invece dovrebbero aggirarla agevolmente”. Per questo motivo l’illuminazione pubblica non è stata inglobata, come spesso accade, nella rotatoria poiché “potrà, in rari casi, venire sormontata interamente”.

“Voglio comunque precisare che la distanza tra il palo e l’inizio del primo rialzamento della circonferenza della rotonda è di 8 metri, metri più che sufficienti per l’90% dei mezzi; se poi teniamo conto che all’occorrenza si può passare sopra, mi pare che i margini per delle manovre in totale sicurezza ci siano tutti”.