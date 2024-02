Sinnai, contro gli automobilisti spericolati arrivano gli autovelox

Si corre troppo, “la velocità eccessiva risulta essere tra le cause principali della incidentalità stradale” si legge nel comunicato firmato dal comandante della polizia locale Giuseppe Fiori. L’Amministrazione comunale di Sinnai ha sempre prestato grande attenzione al tema della sicurezza stradale, “attuando iniziative volte ad elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale nell’ambito urbano, con l’attivazione di sistemi di traffic calming a tutela, in particolare della categoria degli utenti deboli”, ciò però non è stato sufficientemente per frenare la fretta di chi sfreccia a folle velocità. Tante le segnalazioni pervenute al Comando che riguardano alcune strade urbane ed extraurbane, comprese le frazioni: ecco allora, dove il buon senso non prevale, la necessità di intervenire tramite gli autovelox modello 106 standard, nelle strade del territorio comunale maggiormente interessate al fenomeno dell’eccesso di velocità dei veicoli. In particolare: “Via della Libertà, Via Trieste, Via Roccheddas; Via Sant’Isidoro, Via Giardini, Via Pintor, Via Costituzione (percorso interno autobus di linea), Via Mariano IV, Via San Nicolo – Via Della Pineta (zona 30) e Circonvallazione N-E. S.P. 15, S.P. 17-S.P. 20 (Solanas) ed Ex SS. 125 (San Gregorio – Villaggio delle Mimose San Paolo San Basilio).

Il servizio sarà svolto mediante continuo presidio dell’apparecchiatura, regolarmente sottoposta a taratura annuale, da parte del personale della Polizia Locale, al fine di verificarne costantemente la corretta funzionalità, e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada e successive integrazioni, in materia di preavviso e visibilità della postazione, mediante apposita segnalazione temporanea”.