Assemini, dopo 15 anni riparte l’edilizia: via libera alla nuova lottizzazione Sa Costera

Dopo 15 anni riparte l’edilizia ad Assemini: la nuova lottizzazione “Sa Costera 1A” è stata approvata in consiglio comunale all’unanimità. Oltre 55 alloggi residenziali concepiti con i moderni canoni dell’edilizia sostenibile, 5.800 mc di volumi commerciali e servizi pubblici al cittadino, 3.700 mq di verde pubblico attrezzato, piste ciclabili e orti urbani residenziali.

Questi i numeri più significativi della nuova lottizzazione.

“Erano 15 anni che ad Assemini una Amministrazione non approvava un nuovo piano attuativo di sviluppo urbano.

Tutto ciò – comunica il vicesindaco Gianluca Mandas – grazie al lavoro di approvazione del PUC e al successivo e continuo impegno di attuazione, attraverso un percorso di programmazione che inizia a dare i suoi frutti. Questa Lottizzazione segna un ripartenza per il settore edile asseminese, traino di tanti comparti indotti, ed è una delle nostre risposte al Covid-19.

Quotidianamente amministriamo l’emergenza presente senza perdere di vista gli obiettivi programmatici del futuro, perché oggi più che mai le nostre comunità ed i nostri concittadini hanno bisogno di riprendere a vivere con speranza e fiducia il proprio domani”.

Proseguono intanto i lavori in Via Carloforte. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di completamento e riqualificazione dei marciapiedi in via Sardegna . “Si cercherà di creare meno disagi possibili” assicura la sindaca Sabrina Licheri.