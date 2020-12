Pula, 10 milioni di euro per il nuovo Campus

Pula, 10 milioni di euro per il Campus che sorgerà nei pressi di loc. Is Argiolas, cui si aggiunge il Polo Infanzia di via Cavagnino. Un finanziamento importante quello per il progetto iscol@ che rivoluzionerà l’organizzazione scolastica del territorio. Un Campus che ospiterà scuole e impianti sportivi e che creerà spazi e modi per la socializzazione tra gli studenti.

“Dopo anni di lavoro e ricerche sul campo, ci è stato finanziato il primo lotto per un importo di circa 3 milioni di Euro che riguarderà l’intervento iniziale sull’efficientamento energetico e l’ampliamento e valorizzazione dei locali di via S.Efisio – comunica la sindaca Carla Medau – Il Campus sarà un vero e proprio polo educativo, in cui sorgeranno nuove strutture, un Auditorium, aule musicali e impianti sportivi. Scopo del progetto infatti è puntare sulle “TRE S” Scuola, Sport, Socializzazione”.

Entusiasmo e soddisfazione per l’amministrazione comunale, “considerata la nostra costante attenzione per la formazione dei nostri ragazzi, di poter vedere nascere questo un polo educativo all’avanguardia a vantaggio di tutte le future generazioni”.