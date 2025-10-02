La Todde rinvia l’incontro con gli studenti per farli scioperare, ma il Garante tuota: “Lo sciopero è illegittimo”.Esplode la bufera sullo sciopero generale di venerdì. La governatrice sarda rinvia un incontro a San Gavino per permettere agli studenti di scioperare. Il Garante parla di mancato preavviso e sostiene che l’agitazione non è permessa. Giorgia Meloni: “Rivoluzione o weekend libero?”.

Dopo un confronto con i dirigenti scolastici interessati, la presidente Alessandra Todde ha concordato di rinviare l’incontro con le classi quinte dell’Istituto Marconi-Lussu e del Liceo Piga di Villacidro, previsto per domani al Teatro comunale di San Gavino Monreale, per permettere agli insegnanti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ai lavoratori tutti di esercitare il diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, e di partecipare alle mobilitazioni collaterali alla giornata di astensione dal lavoro indetta dalle organizzazioni sindacali.