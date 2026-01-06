Assemini, campagne invase dai rifiuti: triste reportage di un cittadino che, in zona Ischiois, ha immortalato delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

C’è di tutto: materassi, una sedia, cesto in vimini, coperte, indumenti, plastica, cartacce, sacchi colmi di immondizia. Poco più avanti, invece, ben evidente è una montagna di condizionatori usati.

“Una vergogna” viene definita da chi è costretto a vivere il territorio deturpato dagli incivili, che non sono pochi: il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, infatti, viene spesso denunciato e segnalato anche attraverso i social. Il Comune è sempre al lavoro per individuare i responsabili e, molte volte, ci riesce grazie alla sinergia di forze con la polizia municipale. Il problema, però, rimane: i cumuli di pattume spuntano come funghi dopo un acquazzone e i costi onerosi per la bonifica mettono a dura prova le casse delle istituzioni locali. Basterebbe solo un pò di buon senso per evitare di assistere a questo scempio. Intanto i cittadini virtuosi, che si sacrificano per ben differenziare l’immondizia raccolta, sono costretti a subire questo triste e continuo degrado in mezzo al verde della campagna che circonda la città.