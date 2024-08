Assemini, anziana in sedia a rotelle visitata in strada dal medico, la Asl: “Siamo dispiaciuti, avvieremo un’indagine”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La notizia racconta la storia di una donna disabile che sarebbe stata visitata in strada fuori dallo stabile della GM di Assemini per la presenza di barriere architettoniche all’ingresso e l’impossibilità di aprire un cancello che avrebbe invece permesso l’accesso alla struttura tramite uno scivolo, la Direzione del Distretto Area Ovest ha avviato un’indagine interna per capire come si siano svolti i fatti e per quale ragione il medico abbia deciso di visitare la paziente in strada anziché farla entrare nell’ambulatorio.

“Risulta peraltro a questa Direzione che, nei giorni scorsi, il cancello che permette l’accesso ai disabili sia stato aperto diverse volte per far accedere sia cittadini in sedia a rotelle che barellati, e dalla metà di giugno (da quando la Guardia è stata trasferita) ad oggi, non è stato rilevato alcun problema nell’accesso all’edificio. La Direzione del Distretto Area Ovest – spiega – pertanto, “in attesa degli esiti dell’indagine, si augura che fatti del genere non accadano più”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)