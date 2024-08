Nasce il canale Tik Tok di Casteddu Online: il giornale diventa sempre più social

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il successo e l’affetto che i lettori hanno riservato anche negli ultimi mesi ai social di Casteddu Online (con più di 300 mila followers fra Facebook, Instagram e Whatsapp), il primo quotidiano di Cagliari sbarca anche su Tik Tok. Il social cinese, amatissimo soprattutto dai più giovani ma non solo, sta iniziando ad essere anche un canale di informazione importante per raggiungere sempre di più i giovanissimi. La piattaforma si caratterizza, come ormai tutti sanno, esclusivamente per la pubblicazione di video più o meno brevi e che vogliono fare tendenza. Nel caso di Casteddu Online, ovviamente, l’obiettivo è sempre quello di informare più persone possibili e nel miglior modo.

Per seguirci, cliccate qui:

https://www.tiktok.com/@castedduonline.it?_t=8p29LAFn09A&_r=1