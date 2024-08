Isili, il pronto soccorso non riapre nemmeno dopo Ferragosto: “È una continua presa in giro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il pronto soccorso dell’ospedale di Isili ancora chiuso, anche dopo le giornate più calde dell’estate, incluso Ferragosto. “È una continua presa in giro. Erano stati comunicati dei giorni di chiusura, ma oramai non rispettano nemmeno ciò che scrivono. Una grave e pericolosa contraddizione che priva ancora una volta il nostro territorio di un servizio fondamentale come il pronto soccorso”, tuona il sindaco Luca Pilia, forte anche della solidarietà ricevuta dal sindaco di Gesturi, Emilio Serra. “Una situazione vergognosa che deve essere immediatamente risolta. Non si può mettere a rischio un intero territorio per problematiche legate alla copertura dei turni. Una mancanza di rispetto alla quale risponderemo con una determinata protesta”.

L’assessora comunale Ilse Atzori “ha accompagnato una persona e ha trovato chiuso. Una situazione scandalosa peraltro senza nessuna comunicazione”. Intanto, venerdì 23 agosto alle 19, verrà celebrata una messa all’ospedale di Isili, alla presenza del vescovo di Oristano, per mettere anche in evidenza le criticità sanitarie che sta vivendo il territorio. Parla anche Gabriella Serra, portavoce Comitato Sanità Bene Comune: “Ennesimo scempio al nostro territorio, nonostante la delibera di riapertura del nostro pronto soccorso prevista per oggi. Ancora tutto chiuso, soltanto grande vergogna per le prese in giro che le nostre popolazioni stanno ricevendo. Si vergognino tutti, dalla politica ai dirigenti super pagati con le nostre tasse. L’importante è che loro siano in ferie, senza nessun disturbo. Poveri noi, pregando che la salute non ci abbandoni oramai ci sono rimasti i santi”.