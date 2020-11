Assemini, 63 positivi e nuove multe ai furbetti: “Mascherine fastidiose? Non pensate solo a voi stessi”

Ad Assemini sono 63 i positivi al Coronavirus e stavolta, nei dati, non rientrano i non residenti in città. A comunicare gli ultimi numeri è la sindaca Sabrina Licheri. Che, per l’ennesima volta, aggiorna anche i calcoli legati alle multe staccate a dei cittadini sorpresi a non rispettare le norme anti contagio: “Non so voi ma io lo trovo mortificante. Siamo iamo tutti chiamati a rispettare norme semplici per la sicurezza e serenità dell’intera comunità”.

“Per qualcuno la mascherina è ancora ‘fastidiosa’ e ‘inutile’: chiedo a queste persone di fare un passo avanti e smettere di pensare solo a se stessi”.