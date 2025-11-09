Un giorno fa è stata distrutta una cabina internet e, un’altra volta, un’auto è finita sulla ringhiera di un palazzo.

Gli incidenti sono quasi all’ordine del giorno: “Non penso sia solo una questione di mancata disciplina di chi esce dallo stop, ci passo tutti i giorni e anche facendo la massima attenzione le auto che arrivano dalla destra non si vedono perché ci sono le auto parcheggiate e lo specchio è praticamente inutile” spiega una residente. Un giorno fa l’incrocio in questione ha registrato ben tre incidenti stradali, riproponendo, così, l’insicurezza stradale in quel tratto molto trafficato.

“Si potrebbero spostare i parcheggi dall’altro lato della strada accanto alla ciclabile, oppure creare un naturale rallentamento delle auto che arrivano da Corso Europa con l’attraversamento pedonale (già presente) rialzato” espongono i cittadini.

“Io abito esattamente in quest’incrocio, solo ieri 2 incidenti, occorre mettere un dosso considerato che in tanti non rispettano lo stop. Abbiamo paura”.

“Sta diventando davvero un incubo. Il problema sono i parcheggi al lato che impediscono di vedere le macchine in arrivo, si può andare pianissimo, ma comunque la visuale è estremamente ridotta. Le macchine si vedono praticamente quando arrivano allo stop. Si potrebbe fare una petizione”.

Una situazione ad alto rischio insomma che viene focalizzata da chi la vive tutti i giorni.

“Abito nelle vicinanze dell’incrocio in questione ed effettivamente a causa dei parcheggi nn si vede nulla, peggio ancora quando (per la presenza del campo Coghinas) la gente si parcheggia anche oltre i parcheggi. Eliminare i parcheggi e creare un dosso per rallentare le auto sarebbe un’ottima soluzione” spiega un atro residente.