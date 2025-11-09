“Ci mancheranno i tuoi canestri e la tua pacatezza”.
Il ricordo del team di basket per il suo giocatore che, attraverso lo sport, aveva trovato un motivo in più per trascorrere momenti di svago e divertimento.
Un ragazzo buono e ben voluto da tutti che, purtroppo, è volato via troppo presto.
Anche l’assessore di Sanluri Pamela Tonin lo ricorda commossa: “Ti salutiamo oggi così, con tanta tristezza nel cuore Tu, un ragazzo semplice e gentile sempre con tutti.
Vola alto nel cielo e proteggi la nostra grande famiglia”.