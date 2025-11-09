“Come già successo nella scorsa stagione con le Fioriere del Corso, il Comune di Cagliari si prepara ad un nuovo traguardo: raccogliere i pomodori che matureranno nella piantina che sta crescendo rigogliosamente dentro il fertile terreno della buca creata dal cedimento del manto stradale, al culmine della salita di Via Caprera, a pochi metri dal Corso Vittorio Emanuele. Rigorosamente transennata dagli zelanti operatori comunali, su apposita disposizione dei Dirigenti del settore, ben in vista degli Amministratori che tutti i giorni hanno occasione di transitare in questa zona anche per motivi di lavoro” spiega Marchi.

“Il Sindaco ha indicato, l’altro giorno, tre direzione di interventi che nel prossimo anno daranno lustro a Cagliari, uno dei quali riguarda proprio il rione di Stampace e, nello specifico, la sistemazione del secondo tratto di Viale Trieste e Viale Merello, che come è noto da secoli ai Cagliaritani appartengono ad altro Quartiere, non conoscendo evidentemente la toponomastica cittadina. Comunque, un dato è certo, la piantina di pomodoro sta crescendo giorno dopo giorno in Via Caprera. Speriamo in bene. A meno che qualche mano vandalica non si prenda il gusto sadico di estirparla. Magari per fare un dispetto a noi, che andiamo a visitarla tutti i giorni per sostenerla con il nostro sguardo compiaciuto”.