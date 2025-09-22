Giornata importantissima per l’Onu, pronta a decidere sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Gran Bretagna, Portogallo, Australia e Canada hanno già confermato il loro sì nelle scorse ore.

Pronta la risposta di Israele. “Respingiamo categoricamente questa dichiarazione unilaterale” che “non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e compromette le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro”, ha scritto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Oren Marmorstein su X. Durissimo anche lo stesso premier Netanyahu, per il quale”non ci sarà nessuno Stato”.

“Macron e Starmer stanno facendo un favore ad Hamas riconoscendo la Palestina? “Io credo che il riconoscimento dello stato palestinese oggi non serva a granchè. Noi dobbiamo impedire che Hamas rappresenti il futuro della Palestina. Oggi in Palestina è Hamas che controlla la striscia di Gaza”, ha commentato il vicepremier e ministro degli Esteri a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.