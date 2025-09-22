Decimoputzu colpita dal maltempo: cabina Enel ko e tecnici al lavoro per riparare il guasto. A causa del temporale e dei fulmini che si sono abbattuti nel comune oggi pomeriggio, la struttura di via Parigi ha subito importanti danni che di fatto ha causato l’interruzione del servizio delle utenze della zona.

“I tecnici e-distribuzione sono all’opera per ripristinare il servizio ma occorrerà ancora qualche ora di lavoro” ha spiegato il Comune.

Anche l’illuminazione pubblica della zona ha subito danni: i tecnici Engie sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Il Comune sta monitorando l’evolversi delle attività e terrà aggiornati i cittadini in caso di ulteriori sviluppi.

Un temporale ristoratore e tanto atteso che questo pomeriggio ha interessato anche il Sud Sardegna: non si registrano particolari disagi o danni. Qualche strada allagata, interruzione di corrente e internet.

L’autunno, insomma, sembra essere proprio arrivato: come anticipato dagli esperti meteo, pioggia e temperature un ribasso. In poche ore, l’estate ha fatto le valigie facendo così spazio alla nuova stagione.