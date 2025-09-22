Una terribile sorte ha unito una giovane coppia americana, Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Els Quinton, 36. I due fidanzati si trovavano nel resort Hoi An Silverbell Villa la scorsa vigilia di Natale quando sono stati ritrovati senza nella loro stanza.

La causa della morte dei due giovani sarebbe da ricondurre al metanolo contenuto nel limoncello bevuto dalla coppia la sera della vigilia.

A raccontare i nuovi risvolti è la BBC. Sono stati i genitori della ragazza, su loro stessa ammissione, ad aver regalato la bottiglia si due ragazzi dopo una cena insieme al Good Morning Vietnam.

Ora i genitori di Greta chiedono giustizia e chiarezza su ciò che è accaduto: “Si tratta di responsabilità. Non possiamo andare avanti”, ha dichiarato il padre Paul. Le ceneri di Greta e del suo compagno si trovano attualmente a casa dei genitori è così sarà fino a quando non si capita coda è accaduto. “Vogliamo dare loro una degna sepoltura, ma sentiamo di non poterlo fare finché non ci sarà una vera conclusione”.

Al momento unico indagato è il barista del locale, accusato di violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.