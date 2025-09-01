Gli operatori della Forestale sono sul posto con il supporto di due elicotteri regionali provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto. L’incendio è nell’agro di Donori, località Bruncu Ingurtosu.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Dolianova.

L’incendio, di matrice colposa, si è originato dalla combustione di alcuni veicoli coinvolti nel fallito assalto a un portavalori sulla SS 387, e sta interessando un rimboschimento di pinacee.