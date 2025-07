In merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa riguardo il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell’ARST, l’Assessorato dei Trasporti chiarisce che non si è trattato di un ritardo legato a problemi finanziari bensì alla necessità di adoperare una procedura differente, che ha previsto l’utilizzo di attività manuali in luogo di quelle standard, che sono prevalentemente automatizzate.

Questo perché la procedura automatizzata richiede un processo di rinnovo delle autorizzazioni tra il vecchio e il nuovo amministratore. Per recuperare tempo e non attendere il completamento del rinnovo, si è dovuto procedere con alcune procedure cartacee. I pagamenti sono iniziati oggi e si concluderanno domani, giovedì 17 luglio, per tutti i dipendenti.

“Ringrazio tutte le lavoratrici e i lavoratori di ARST per la pazienza dimostrata e per aver continuato ad assicurare con responsabilità i servizi anche in un momento di transizione operativa”, dichiara l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, “il pagamento è in via di completamento e già dal mese prossimo tornerà ad avvenire regolarmente attraverso i consueti canali digitali”.