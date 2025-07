Paura nel primo pomeriggio a Cagliari per un incendio divampato tra via Peretti e via Jenner, a due passi dall’ospedale Brotzu. Le fiamme si sono rapidamente propagate tra le sterpaglie, alimentate dal vento, fino a raggiungere alcune palme in un’area di parcheggio. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari ha ricevuto, intorno alle ore 14:00 circa, una richiesta di soccorso per un incendio di vegetazione tra via Peretti e via Jenner nel comune di Cagliari. Sul posto sono state inviate due squadre dalla sede centrale del Comando con Auto Pompa Serbatoio e fuoristrada con pompa antincendio ed il supporto di un auto botte. Le fiamme si sono propagate nelle sterpaglie tra l’ospedale Brotzu e l’asse mediano.

L’incendio in via di bonifica. Alcuni lappilli spinti dal vento hanno innescato alcune palme poste all’interno di un area adibito a parcheggio