Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi per un uomo di 70 anni, colpito da un infarto mentre si trovava sulla spiaggia dell’Abamar, a Santa Margherita di Pula.

Preziosissimo l’intervento del bagnino che ha effettuato le prime manovre di rianimazione in attesa degli operatori del 118. Suo posto è intervenuto il soccorso di Uta, che ha stabilizzato il 70enne e lo ga trasportato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione ed è affidato alle cure del personale dell’ospedale cagliaritano.