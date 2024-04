Arriva il bus della Juventus al T Hotel, bianconeri sardi in delirio a Cagliari: “Forza ragazzi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Chiesa, Yldiz Rabiot e tutti gli altri. Il bus della Juventus arriva in città al T Hotel e per i giocatori è scattato subito l’abbraccio dei loro tifosi sardi. Spopola il video della pagina Facebook “Ci piace la Juve”. Juventini grandi e piccoli hanno affollato l’ingresso dell’albergo di piazza Giovanni XXIII per un autografo o un selfie con i giocatori della Vecchia Signora.

Per la gara di stasera (ore 20.45 all’Unipol Domus) contro la Juventus, anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A. Ranieri ha recuperato anche Oristanio che ieri si è allenato di nuovo con la squadra.

“La Juventus è una squadra che sa il fatto suo, come sa il fatto suo l’allenatore”. ha dichiarato ieri il mister rossoblù presentando la partita, “è una squadra che sa come trovare la via della rete, difende come nessuno in Europa: è quella che in area di rigore fa toccare meno palla a tutti gli avversari. Sono particolarmente efficaci in contropiede, la loro forza è proprio nelle ripartenze e nelle palle inattive, dove sono micidiali. Dovremo fare una partita di grande attenzione e concentrazione, con voglia di lottare su ogni pallone”.