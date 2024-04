Colonia felina sotto sfratto a Selargius: “Cercano di uccidere i gatti col vischio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Selargius – Una colonia felina sotto sfratto, l’appello disperato di Agnese: “Stanno cercando di fare fuori gli animali con il vischio”. Una vicenda che sta mettendo in ansia decine di animalisti che, con il passaparola, tentano in ogni modo di aiutare chi si occupa di 70 gatti che dimorano in un terreno privato, incolto. “I gatti non possono più stare lì”, il terreno privato, concesso dal precedente proprietario ed ora venduto, non potrà più essere la loro casa, il nuovo proprietario ha concesso pochi giorni per spostare 70 gatti censiti, sterilizzati e accuditi da Agnese. “Sono molto assente e disperata per la mia colonia – scrive Agnese Vargiu nella sua pagina Facebook – ho tolto 11 gatti, non vi dico cosa significa catturare con forza e toglierli da dove loro stavano bene e liberi, per vivere in una gabbia fino a trovare una soluzione

Rimangono 25 gatti dentro ,e spero le istituzioni risolvano questa situazione, perché loro non possono vivere in gabbia.

Ho tolto i più fragili, gli altri 40 resteranno li in zona, dove hanno il loro punto cibo e le loro abitudini

Per qualcuno che non vuole i gatti, che poi non danno nessun fastidio, ecco come stanno cercando di farli fuori , con il vischio”. Ha bisogno di aiuto Agnese, “ricordo che dietro a tutti questi poveri gatti c’è una persona, io, che per 24 anni si è occupata di loro facendo il lavoro gratuitamente, e indebitandosi per sfamarli e curarli e che ora dovrà vederli morti investiti o sbranati dai cani.

Grazie a chi al mio fianco sta soffrendo con me e con loro e a chi poteva fare qualcosa e non lo ha fatto”.