I carabinieri di Iglesias hanno arrestato in flagranza un operaio 40enne, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’intervento dopo una richiesta di aiuto al 112, che ha segnalato una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione a Uta. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a una situazione di criticità, trovando l’uomo in un evidente stato di alterazione psicofisica.

Secondo quanto ricostruito sul momento dagli operanti, poco prima il 40enne avrebbe aggredito i propri genitori conviventi con l’intento di farsi consegnare del denaro, verosimilmente necessario per l’acquisto di sostanze. Di fronte alle resistenze della coppia, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, arrivando a distruggere parte del mobilio presente in casa per intimidirli ulteriormente.

I militari sono riusciti a riportare la calma, mettendo immediatamente in sicurezza e bloccando l’uomo prima che la situazione potesse degenerare in conseguenze fisiche più gravi. Ricostruita la vicenda, il 40enne è stato accompagnato in caserma e, al termine delle procedure di rito, condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.