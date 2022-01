Armato di pistola tenta di rapinare un agente di commercio a Cortexandra: 20enne arrestato dai carabinieri

Tenta di rapinare un agente di commercio, giovane arrestato dai Carabinieri a Sestu.

Erano da poco trascorse le 18 di ieri, 24 gennaio, quando un giovane armato di pistola si è avvicinato a un agente di commercio che stava parcheggiando la sua auto nell’area di sosta di un centro commerciale della ex SS.131 in località “Cortexandra” intimandogli di consegnare tutto il denaro a sua disposizione. La pronta reazione della vittima che si è barricata in auto e ha azionato la retromarcia, non ha consentito al giovane armato di ottenere quanto richiesto.

Immediata la segnalazione dell’agente di commercio che ha fornito alla Centrale Operativa di questo Comando preziosi dettagli fisico-somatici sul giovane e sull’abbigliamento usato. Segnalazione che ha consentito di inviare più pattuglie nella zona di interesse; pochi minuti dopo infatti un’autoradio della Sezione Radiomobile di Quartu e una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sestu, hanno individuato, poco distante e precisamente su un marciapiede adiacente al centro commerciale, un giovane con atteggiamento sospetto. Verificata la coincidenza dei dati somatici e stante l’avvenuto riconoscimento da parte del rapinato, il giovane è stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. A poca distanza da lui anche l’arma usata per il tentativo di rapina: una pistola semiautomatica scacciacani priva di tappo rosso, impossibile da distinguere con quelle condizioni di luce e pertanto facilmente ritenibile come vera.

Espletati gli accertamenti preliminari il giovane, un 20enne di Sestu con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Cagliari Uta a disposizione dell’AG, alla quale è stata inviata una dettagliata informativa.