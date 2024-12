“Grazie di cuore a tutti per le vostre donazioni e il supporto ricevuto. Il vostro aiuto è stato fondamentale: ha permesso a papà Armando di vivere i suoi ultimi giorni senza sofferenze e di andarsene in pace, lottando con forza fino all’ultimo respiro”. Non ce l’ha fatta il ristoratore cagliaritano Armando Puddu, 68 anni, colpito da un ictus mentre era in vacanza in Thailandia con la famiglia: per far fronte alle cure e al ricovero molto costosi i figli avevano aperto una raccolta fondi sulla piattaforma gofoundme.

“Con i fondi rimasti, ci occuperemo della cremazione, del rimpatrio delle sue ceneri e del ritorno di nostra mamma Giusy. Grazie ancora di cuore”, scrivono ancora i figli.