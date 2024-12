Una lite per futili motivi, una discussione di quelle che spesso accadono fra ragazzi, poi la tragedia per fortuna solo sfiorata. Ci sono stati lunghi momenti di paura questa notte all’esterno di una discoteca di via Newton a Cagliari. Una lite scoppiata all’improvviso e per cause da chiarire è degenerata tanto da finire a coltellate: feriti un 17enne, un 20enne – entrambi finiti in ospedale – e un altro ragazzo di 23 anni.

L’episodio, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla polizia, è avvenuto poco prima delle 4: durante la lite uno dei tre ha tirato fuori un coltello e ferito gli altri tre. Il 17enne è stato raggiunto da una coltellata al petto, il 20enne al collo e il 23enne a un braccio. Sul posto gli agenti della squadra volante e le ambulanze del 118.