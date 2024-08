Aritzo, Sa Serra, Burgos: tutto in fiamme, a rischio uno dei polmoni verdi più belli della Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aritzo, Sa Serra, Burgos: tutto in fiamme. In corso in queste ore gli ennesimi roghi, quello più violento è attualmente registrato ad Aritzo, all’altezza della cantoniera Sa Casa: un luogo che è un simbolo per tutto il territorio, apre le porte a un magnifico bosco che, quando nevica, regala un paesaggio fiabesco. Ora si lotta, contro le fiamme, altissime, che stanno distruggendo uno dei polmoni verdi dell’Isola. In azione mezzi aerei e squadre a terra, come a Sa Serra, Nuoro: sono ripartite le fiamme che già hanno messo a dira prova il territorio. 1000 ettari, infatti, sono stati interessati dagli incendi i giorni scorsi. I Canadair in volo fanno la spola con Burgos, altra foresta, “nera”, che ha ripreso a bruciare. Le alte temperature non aiutano come il vento rovente che soffia e alimenta, ancor più le fiamme che, in un terreno arido e secco a causa della siccità, trovano modo di avanzare velocemente.