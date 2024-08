Cagliari, sfuma clamorosamente il trasferimento di Pereiro al Bari: colpa di un ingaggio di troppo alto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Roma

La Roma ha messo virtualmente a segno un altro colpo. Dopo Le Fee, Ryan, Dahl e Soulé, dal Girona arriva il capocannoniere della Liga, Artem Dovbyk. Affare da 32 milioni+6 di bonus e il 15% della futura rivendita in favore dei catalani. Il giocatore è atterrato alle 11:50 all’aeroporto di Ciampino insieme al ds dei giallorossi, Floriant Ghisolfi ed i suoi agenti.

Inter

I nerazzurri si preoccupano per le condizioni di Mehdi Taremi che si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

Barcellona

Il campione d’Europa Dani Olmo è reduce da un’ottima annata sia con il club tedesco che, soprattutto, con la maglia delle Furie Rosse, con cui ha disputato gare eccelse da protagonista, fino ad arrivare al titolo. Ora il giocatore, dopo Dinamo Zagabria e Lipsia, vuole approdare in un grande club e il Barcellona è il prescelto . Secondo Fabrizio Romano, Lipsia e Barcellona sono in contatto e i catalani hanno offerto un contratto fino al 2030 al giocatore(termini già accettati dal giocatore), mentre al Lipsia 55 milioni di euro più 4 milioni di bonus facili e 3 di bonus difficili.

Fiorentina

Secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, Albert Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina. Per i due giornalisti, infatti, nelle ultime ore il club viola è avanzato nelle trattative col Genoa, coi quali ha intrapreso contatti fitti e filtra ottimismo. La Fiorentina, dunque, vuole anticipare la concorrenza (fra tutte quella dell’Inter) e far suo l’islandese dopo averci provato già nella sessione invernale, col club ligure che, di fatto, punta a venderlo in modo definitivo. Che questa accelerata della società di Commisso sia dovuto all’eventuale partenza di Nico Gonzalez?,(conteso tra Juventus e Atalanta), tuttavia la notizia è che Gudmundsson, al momento, ha buone chance di potersi legare alla Fiorentina

Lazio

Angelo Fabiani, dopo le dichiarazioni rilasciate su Castellanos, è tornato a parlare su un altro argomento: James Rodríguez. Il direttore sportivo ha spento le speranze dei tifosi biancocelesti a Lazio Radio Style: “Non lo prenderò mai e spiego anche il perché. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12-13 partite l’anno, ha fatto l’ultima Copa America discretamente bene, ma se c’è un nuovo metodo che va verso giovani importanti prendere questo ragazzo per uno o due anni ci porterebbe contro ogni logica. Tutto il rispetto per il giocatore, ma dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi sia anagrafiche che sul minutaggio degli ultimi anni. State tranquilli che il giocatore che vuole Fabiani non lo sa neanche Fabiani, figuratevi se qualcuno sui social o sulla stampa sa quale sarà l’obiettivo”.

Milan

Abraham è un’espressa richiesta di Fonseca alla società. L’estimatore numero uno dell’attaccante si chiama Paulo Fonseca che lo vede complementare a Morata, perfetto per caratteristiche tecniche, è l’aspetto principale. Riepilogando: scadenza contrattuale fissata tra due anni per l’inglese, la Roma che non retrocede di un centimetro rispetto alla volontà di incassare dalla cessione del bomber e chiude la porta all’ipotesi di uno scambio con Jovic. Ma il prestito con diritto di riscatto per arrivare a un innesto come Abraham non sta trovando l’approvazione della Roma che vuole monentizzare subito per poter reinvestire nel mercato in entrata.

Atalanta

Sin da subito in grado di integrarsi e affermarsi da leader difensivo nei tutt’altro che semplici meccanismi di gioco di Gian Piero Gasperini, Sead Kolašinac potrebbe a sorpresa dire addio all’Atalanta dopo appena una stagione per fare ritorno in Germania, lì dove è nato e cresciuto prima e mosso i primi passi della propria carriera poi. Stando a quanto riferito da Sky Sport DE, infatti, l’esperto bosniaco sarebbe seriamente finito nel mirino di diverse compagini tedesche non meglio specificate. La Dea non vorrebbe privarsi dell’ex Arsenal e OM e, tal proposito, vorrebbe proporre allo stesso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2025.

Cagliari

Stando a quanto riportato sarebbe naufragata la trattativa per il trasferimento di Gaston Pereiro dal Cagliari al Bari. La società di Edoardo De Laurentiis avrebbe mostrato grande interesse per il giocatore che bene ha fatto nella scorsa seconda metà di stagione alla Ternana. Il motivo è da ricondurre all’elevato ingaggio che Pereiro percepisce (circa 1,5 milioni di euro) che diventa insostenibile per un club di Serie B,si cercheranno soluzioni per il calciatore da cui il Cagliari vuole monetizzare