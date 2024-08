Poltronificio in Regione, la provocazione di Fratelli d’Italia: “Cancelliamo la legge Solinas, così Todde non ha più scuse”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Ho presentato un emendamento per abrogare la legge 10 del 2021, la cosiddetta legge poltronificio di Christian Solinas”. Ad annunciare provocatoriamente la proposta di correttivo al testo dell’assestamento di bilancio in esame nell’aula del consiglio regionale è un consigliere di opposizione, il vicecapogruppo di Fdi Fausto Piga, partito che nella scorsa legislatura era in coalizione con Solinas. “Vi voglio dare una mano, così non ci sono più scuse sullo sforamento del budget disponibile per gli staff. Ve lo annuncio sin da ora, ci sarà quell’emendamento e vediamo come lo voterete”, ha detto durante il suo intervento. Un modo, quello di Fdi, di smascherare e portare allo scoperto l’attuale maggioranza che, all’epoca all’opposizione, aveva attaccato duramente la legge voluta dal leader sardista.

Piga ha poi attaccato la decisione della regione di entrare nella società di gestione degli aeroporti, destinando 30 milioni all’operazione. “Non si può trattare questo tema in maniera superficiale, misteriosa e occulta, perché se si vuole parlare di aeroporti o di fusione di società di gestione lo si deve fare con chiarezza e trasparenza”. L’assessore del Bilancio Meloni ha spiegato che la massa manovrabile arriva sino a 250 milioni, perché stiamo ritirando le risorse che alcuni entri della regione non hanno utilizzato negli anni precedenti, ci saranno dei macro interventi destinati ad affrontare le emergenze”. Meloni ha spiegato che la giunta sta predisponendo un pacchetto di emendamenti migliorativi. “Questa non è la nostra manovra – ha precisato in merito al primo provvedimento finanziario della nuova giunta di Alessandra Todde, in carica da quattro mesi -, ma un correttivo in vista della vera manovra”. Da martedì prossimo sarà inaugurato, dopo quasi un’intera legislatura di votazioni tradizionali (nominali e con l’urna), il nuovo sistema di votazione elettronica che consentirà di ridurre i tempi tecnici delle sedute.