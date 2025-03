Dopo un lavoro con il parapendio fra Capo Pecora e Scivu non fa rientro e un amico fa scattare l’allarme. A lavoro da questo pomeriggio il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna insieme ai tecnici delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano e l’elicottero HH 139B dell’80° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu. Le operazioni di ricerca proseguiranno per tutta la notte.