Sestu è stata negli ultimi due giorni bersaglio di furti in serie. Gli stessi malviventi che si sono introdotti in una pizzeria la scorsa notte, avrebbero agito anche la notte precedente, forzando l’ingresso di un capannone nella zona industriale del paese. A raccontarlo è Sandro Zuliani, amministratore della ditta Mauro Acciai Inossidabili srl, che ripercorre l’accaduto: “Mi è arrivata una telefonata sul cellulare la notte di martedì 25 marzo, intorno all’una e un quarto. Era la vigilanza che mi avvertiva che presso il capannone dell’azienda era scattato l’allarme. Dalle telecamere hanno visto cinque individui che, dopo aver scassinato la porta e una grata interna, sono entrati all’interno. Hanno rubato due vecchi telefoni cellulari e la cassa con 20-30 euro”. Un colpo che non ha portato guadagni significativi ai ladri, ma ha causato danni ingenti alla struttura. “Per riparare le porte è stato necessario un lavoro di officina che stimiamo tra i 500 e i 700 euro. Inoltre, hanno messo a soqquadro l’ufficio: cassetti svuotati, tutto per terra”, aggiunge Zuliani. Il modus operandi sembra essere lo stesso del furto avvenuto la notte successiva in una pizzeria. “Ho visto il video della pizzeria: lì erano in tre, mentre da me erano in cinque. Tuttavia, i tre ripresi nel locale indossavano gli stessi vestiti di quelli che hanno colpito la mia azienda”, spiega l’imprenditore. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda per individuare i responsabili. Nel frattempo, cresce la preoccupazione tra i commercianti e gli imprenditori della zona, già provati da questi episodi di criminalità.