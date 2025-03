Un episodio che poteva finire molto peggio per Nanni Martelli, che pochi giorni fa, aprendo la finestra di casa, si è trovato di fronte un alveare ed è stato aggredito da 30 mila api. “Domenica 23 Sorpresa….. aprendo casa a Torre delle Stelle, dopo 15 giorni di Assenza, ho trovato ad aspettarmi un alveare di Api almeno 30 mila, dentro il portellone della finestra, non vi dico il panico, come stavo richiudendo la finestra si sono spaventate e mi hanno aggredito in vari punti del viso e delle braccia”, ha raccontato sui social Martelli. “Ho chiuso tutto e sono andato via, ho chiamato un mio caro Amico Apicoltore di Lunamatrona Andrea chiedendogli Aiuto, credetemi non sapevo cosa fare e come muovermi, si è subito mobilizzato x cercare un collega Apicoltore visto che x lui le distanze e gli impegni gli impedivano di aiutarmi, comunque dopo poco tempo mi ha dato l indirizzo di una sua collega Apicoltrice Anna M. di Assemini ma dopo esserci sentiti mi ha spiegato che x problemi famigliari non poteva aiutarmi, il panico x me cresceva a vista d occhio, ma dopo neanche 15 minuti mi squilla il telefono, era un’altra Apicoltrice sempre cercata dal Mio Amico Andrea F. di Lunamatrona, Tiziana M. di Maracalagonis una Grande professionista, una Grande Donna Dolce come il miele, con Grande professionalità con Grande Esperienza mi ha risolto il problema, che poi non so se è stato un problema xké mi ha fatto conoscere un Mondo a me sconosciuto Meraviglioso che è il pianeta delle Api. Oggi sono venute tutte e due Anna. M. e Tiziana. M. È stata una Bellissima Conoscenza con queste due Anime Dolcissime. Grazie Andrea. Grazie Anna. Grazie Tiziana.”