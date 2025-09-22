Arbus, 42 lettere in un giorno da Abbanoa per una casa venduta 25 anni fa: l’incredibile storia di Orlando Pilloni, 83 anni, che il 19 settembre ha trovato la cassetta della posta sommersa di intestazioni.

A raccontare quanto è accaduto è il figlio dell’83enne, Francesco Pilloni: “Mio padre ha ricevuto 42 lettere da parte di Abbanoa in un unico giorno.

Il tutto nasce dalla mancata registrazione da parte di Abbanoa (nonostante le innumerevoli segnalazioni) della vendita di una casa a Torre dei Corsari, Comune di Arbus, dell’anno 2000.

In questi ultimi 25 anni sono pervenute le bollette e le relative segnalazioni di morosità sempre all’indirizzo di mio padre, nonostante, come accennato, la segnalazione dell’atto di vendita e dei dati del nuovo intestatario dell’utenza.

Stanco di vedere mio padre anziano recarsi continuamente all’ufficio postale per ritirare le raccomandate da parte di Abbanoa, decido di inviare una PEC segnalando il problema.

Per risposta – prosegue Pilloni – ottengo un messaggio automatizzato e l’elenco delle bollette del 2012.

Inoltre, due giorni dopo la mia segnalazione via PEC della vendita dell’immobile con indicazioni degli estremi dell’atto notarile e del nuovo proprietario, mio padre trova la sorpresa di cui sopra nella sua cassetta delle lettere”.